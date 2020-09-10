В Юбилейном поселке Саратова отключили воду

Сегодня, 10 сентября, в саратовском поселке Юбилейный отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжения нет у жителей улицы Братьев Никитиных, 16, 16а, 18 и Исаева, 7, 9, 9а.

Отключение произошло из-за аварии на Братьев Никитиных, 16Б. Воду подадут ориентировочно в 15:00.

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