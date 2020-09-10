Радаев уволил Олега Гейна из-за плохой работы

Председателя комитета Саратовской области по реализации инвестиционных проектов в строительстве Олег Гейна уволили.
Как сообщил «КП-Саратов» источник в региональном правительстве, документ об освобождении Гейна от должности подписал губернатор области Валерий Радаев.
Увольнение Олега Гейна произошло из-за нареканий к его работе. Сроки подготовки проектной документации срывались, с его стороны также не было контроля за строительными процессами и деятельностью подрядчиков.
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