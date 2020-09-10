Четверг в Саратове будет холодный

В четверг, 10 сентября, в Саратовской области сохранится прохладная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра прогнозируют переменную облачность, небольшой туман.

Осадки маловероятны. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 6-11 м/с.

Воздух днем прогреется до +21... +23 градусов.

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