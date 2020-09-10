Пьяный мужчина искусал полицейского в Балакове

Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Балакова, ранее неоднократно имевшему проблемы с законом.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на этот раз его обвиняют в применении опасного насилия по отношению к представителю власти.

По версии следствия, утром 1 августа пьяный мужчина находился у магазина на улице Комарова. Супруг продавщицы сделал ему замечание из-за неподобающего поведения, и обвиняемый выхватил нож и принялся угрожать.

Продавщица вызвала полицию, опасаясь за мужа. В это время злоумышленник кинулся наутек, но его удалось задержать. В служебном автомобиле мужчина продолжил вести себя агрессивно. Он не только грубо обругал правоохранителей, но несколько раз укусил его за руку.

Позже на допросе мужчина раскаялся.

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