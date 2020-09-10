В Саратове будут судить владельцев незаконного казино

В Кировском районе Саратова суда ожидают два организатора подпольных казино.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, кроме того им инкриминируют нарушение авторского права.

Под статью попали 34 и 39-летние жители Саратова. По версии следствия, они с 1 декабря 2019 года по май 2020 организовали в частном доме на улице Зеленая зал с игровыми автоматами. При этом нарушив права владельцев программного обеспечения. Сумма ущерба составила 1,4 млн рублей.

Во время спецоперации, проведенной следователями СУ СКР, полицией и Росгвардией, было изъято восемь игровых автоматов.

Свою вину мужчины признали и раскаялись. Дело передано в суд.

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