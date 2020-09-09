Олег Костин: Растет число госпитализаций больных с коронавирусом

В больницах разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин отметил серьезный рост пациентов с коронавирусом в стационарах.

По его словам на оперативном штабе, за 34 неделю 2020 года было госпитализировано 105 человек, за 35-ю — 130, а за 36-ю (то есть с 31 августа по 6 сентября) — 165.

- Это максимально высокие значения за весь период, — отметил Олег Костин.

Он рассказал, что в регионе продолжается развертывание дополнительного коечного фонда. По словам Олега Костина, развернуты 364 койки в 15 подведомственных учреждениях.

Так, в санатории Октябрьского ущелья и 12-й горбольнице развернуты отделения на 40 и 60 мест. В областной офтальмологической больнице созданы 140 коек для больных в легком состоянии. В 9-й горбольнице развернуты 30 коек для долечивания пациентов.

Кроме того, были закуплены четыре компьютерных томографа, которые в течение месяца поступят в поликлиники Саратова. И один томограф из областного онкодиспансера будет передан в 1-ю поликлинику Энгельса.

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