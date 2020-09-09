Работникам культуры сел под Саратовом могут поднять зарплату при вхождении в состав города

Средняя заработная плата работников культуры близлежащих сел может увеличиться в случае вхождения в границы областного центра.

Об этом было заявлено в ходе встречи 8 сентября начальника управление по культуре администрации Саратова Максима Макурова и депутата гордумы Дмитрия Кудинова с работниками отрасли. Они пообщались с сотрудниками клубов, библиотек и детских школ искусств Багаевского, Александровского муниципальных образований и Красного Текстильщика.

На встрече в ДК села Багаевка собравшиеся обсудили то, как будет организована работа учреждений сферы культуры в случае вхождения в границы города.

Участники мероприятия сравнили сложившуюся ситуацию в данной отрасли в Саратовском районе и областном центре. Максим Макуров, отметил, что в настоящее время сотрудники учреждений сферы культуры уже фактически работают в Саратове, а в детские школы искусств преподаватели приезжают из областного центра.

Присутствующие на встрече высказали опасения, что при объединении с Саратовом в учреждениях могут пройти массовые сокращения. Их заверили, что этого не произойдет, и скорее всего в клубах, библиотеках и ДШИ, наоборот, появятся новые вакансии. Также в клубах вырастет количество кружков, которые можно будет вести в рамках действующих муниципальных программ, а в школы искусств будут поступать средства на поддержку одаренных детей и их преподавателей.

Также, как отметил Максим Макуров, средняя зарплата в случае преобразования вырастет с 20-22 тыс. рублей до 28-30 тыс. рублей за счет премиальной программы.

Также в этот день прошли встречи с работниками учреждений образования и здравоохранения данных территорий, где состоялось обсуждение волнующих их вопросов.

По материалам администрации города Саратова

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