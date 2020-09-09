В школах Саратовской области не хватает оборудования для обеззараживания воздуха

В 132 школах 12 районах Саратовской области недостаточно оборудования для обеззараживания воздуха.

Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса 9 сентября заявила руководитель Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Она перечислила эти районы: Екатериновский, Петровский Вольский, Балашовский, Хвалынский, Самойловский, Александрово-Гайский, Краснопартизанский, Ртищевский, Балтайский, Пугачевский, Новоузенский.

Председатель правительства поручил записать в решение оперативного штаба решить эту ситуацию. И поставил срок обеспечить школы полным комплектом оборудования для обеззараживания воздуха — неделя.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.