В школах Саратовской области не хватает оборудования для обеззараживания воздуха

В 132 школах 12 районах Саратовской области недостаточно оборудования для обеззараживания воздуха.
Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса 9 сентября заявила руководитель Роспотребнадзора Ольга Кожанова.
Она перечислила эти районы: Екатериновский, Петровский Вольский, Балашовский, Хвалынский, Самойловский, Александрово-Гайский, Краснопартизанский, Ртищевский, Балтайский, Пугачевский, Новоузенский.
Председатель правительства поручил записать в решение оперативного штаба решить эту ситуацию. И поставил срок обеспечить школы полным комплектом оборудования для обеззараживания воздуха — неделя.
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