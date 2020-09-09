Учителей саратовских школ обяжут носить маски вне классов

Теперь учителя саратовских школ будут должны носить маски не только на уроках, но и вне классов.

Об этом на сегодняшнем заседании оперативного штаба рассказала начальник Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова.

- Сейчас есть требование для ношения масок для персонала в пищеблоках. На сегодняшний день это оправданно. Маска это средство профилактики для окружающих и источника инфекции, который еще не знает, что он заражен, — подчеркнула она.

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин отметил, что таковы рекомендации федерального Роспотребндазора, поэтому это решение приняли.

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