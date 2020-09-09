В черкасском интернате зафиксирована вспышка коронавируса

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова заявила на сегодняшнем заседании оперштаба о вспышке коронавируса в черкасском психоневрологическом диспансере.

Выявлен 61 случай заражения новой инфекцией среди сотрудников и проживающих.

- В ходе эпидрасследования были выявлены нарушения режима со стороны персонала, отсутствие контроля со стороны руководства, — подчеркнула она.

Виновные лица будут привлечены к ответственности.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.