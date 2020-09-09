Стрелюхин пригрозил саратовцам второй волной коронавируса

Сегодня, 9 сентября, председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин рассказал на заседании оперативного штаба о том, что заболеваемость коронавирусом в регионе не снижается.

- Прошу жителей Саратовской области понять, что масочный режим никто не отменял. Наплевательское отношение к себе и окружающим людям может привести к трагической ситуации. Мы очень сильно расслабились. Либо мы удерживаем ситуацию и переходим в третий этап, либо во вторую волну, — подчеркнул он.

Александр Стрелюхин поручил профильным министерствам и ведомствам усилить контроль за соблюдением постановлений Роспотребнадзора, обратить особое внимание на учреждения соцсферы, интернаты, детдома, учреждения образования школы техникумы вузы, детсады и общественный транспорт. Он отметил, что местные жители не должны забывать о необходимости носить медицинские маски.

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