В Саратовской области заболеваемость по коронавирусу не снижается

На сегодняшнем заседании оперативного штаба председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

Он отметил, что в стационарах находятся 2199 пациентов, из них 2077 с пневмонией, 1245 с COVID-19, 2077 с пневмонией, 279 на кислородной поддержке, 103 подключены к аппарату ИВЛ.

- Эти цифры должны заставить нас задуматься о том, как будет развиваться ситуация дальше. В Саратовской области рост числа заболеваемости не снижается. Еще в конце мая мы вышли на пиковое значение, но с этого времени ситуация не изменилась в лучшую сторону, — подчеркнул он.

Александр Стрелюхин отметил, что пока сохраняются ограничения для лиц старше 65 лет, снимать их в ближайшее время не будут. Также запрещены массовые мероприятия.

Он подчеркнул, что за сутки число подключенных к аппарату ИВЛ пациентов выросло на 13 человек и это настораживающий фактор.

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