Добро должно быть

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С утверждением: «Сделай добро, бросай его в воду!» можно поспорить. Ведь добро, о котором узнали, наверняка породит еще немало хороших дел. К тому же уверенность в том, что мир не без добрых людей, еще никогда не была лишней. Так что рассказываем хорошие новости об этом.

Заслуженная награда

Компания «ФосАгро» удостоена памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Награду, учрежденную распоряжением Президента РФ и грамоту, подписанную Владимиром Путиным, от лица компании получил советник генерального директора АО «Апатит» Андрей Дубровин. Вручение прошло на торжественном подведении итогов акции «Вечер встречи друзей #МыВместе» в Москве. Среди почетных гостей мероприятия был министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что во время пандемии многие неравнодушные люди предлагали свою помощь медицинским работникам.

- Те результаты, тот порыв, та самоотдача — это то, что характерно для граждан нашей страны. В период пандемии мы ощутили, что стоим плечом к плечу. Я искренне благодарен каждому из вас — тем, кто принял участие в акции. Наша страна продемонстрировала уникальные способности — объединиться и дать мощный результат, которым есть повод гордиться, — отметил глава Минздрава.

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Все начинается с идеи

Акция #МыВместе минувшей весной объединила всех работников ФосАгро. Все началось с хорошей идеи, которая возникла у сотрудников производственного комплекса в Череповце. Предложение череповецких коллег принять участие в акции, поддержали работники всех площадок компании и лично Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

-В конце мая по инициативе наших молодых сотрудников, участников волонтерского движения, ФосАгро присоединилась к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. То, что эта инициатива нашла такой отклик в сердцах наших работников, то сколько сотрудников решили личными средствами поддержать акцию — наполняет меня гордостью за наш трудовой коллектив. Совместными силами мы смогли оказать существенную поддержку врачам и тем, кто в наибольшей степени пострадал от пандемии – пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Это стало лучшим доказательством того, что несмотря на вынужденные ограничения вирус не смог отдалить нас друг от друга. Напротив, сделал нас ближе. Уверен, что волонтерское движение, зародившееся на наших производствах и так ярко проявившее себя в трудное время, сохранится. Что в нас не иссякнет готовность прийти на помощь ближнему, — подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

В горячих точках пандемии

Предложение перечислить любую сумму от своего заработка поддержали со всей сердечностью и сотрудники Балаковского филиала АО «Апатит». Уже в первые дни была собрана внушительная сумма. Деньги вручили медицинским работникам, ветеранам предприятия в трудной жизненной ситуации, волонтерам города. Владимир Рычков, начальник смены электроцеха поделился с нами:

- Когда прочитал про акцию, порадовался, что хорошие люди организовали такое движение. А потом почитал об участниках. Даже бабушки своими накоплениями делятся. А мы что же! Если в цехе у кого-то несчастье, мы все помогаем. А тут неприятности, мягко скажем, у всей страны. Надо помогать, — уверен он.

Сегодня, как привет от хороших друзей, приятно читать отзывы тех, кому удалось помочь не только словом, но и делом.

Фельдшер-лаборант Светлана Дворникова поделилась свои мнением.

- В это непростое время материальная помощь для нас очень важна и необходима, она дает нам поддержку. А еще приятно, когда твою работу ценят, — сказала она.

Евгений Коваленко работал в Балаковском филиале 25 лет слесарем КИПиА.

- Я перенес сложную операцию в Санкт-Петербурге. У меня была опухоль головного мозга. Руководство предприятия и профком выделили большую сумму. Операцию сделали удачно. Живу и радуюсь. А иначе мне давали год-два. Большое спасибо за помощь. И вот теперь, снова помогли, передали деньги, собранные заводчанами. Светлые люди! — отметил он.

Одна большая сила

Сотрудники компании оказали не только материальную помощь нуждающимся, но и в качестве волонтеров участвовали в разных акциях. Например, помогали фонду «Содействие» обеспечить продуктами многодетные семьи, формировали санитарные наборы для работников доставляли средства индивидуальной защиты медикам, дежурили на контрольно-пропускных пунктах, патрулировали улицы в качестве народных дружинников.

В свою очередь Компания разработала и реализовала комплекс профилактических мероприятий по защите трудовых коллективов в период пандемии, а также существенно усилила традиционные меры поддержки медицинских и социальных учреждений городов присутствия. ФосАгро профинансировала открытие и оборудование ПЦР-лабораторий, поставила в больницы специальную медицинскую технику, закупала автомобили скорой помощи, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, поддержала строительство инфекционного центра в Саратовской области, обеспечивала и продолжает обеспечивать врачей, работающих в условиях повышенного риска, бесплатным горячим питанием. На реализацию этих задач компания направила около 2,3 млрд рублей.

Работали не ради наград, но столь высокая оценка дорога сердцу, признались в компании. Советник генерального директора АО «Апатит», директор АНО «ДРОЗД-Череповец» Андрей Дубровин, принимая награду от лица всех работников сказал:

- Очень приятно, что благотворительные проекты компании «ФосАгро», инициативы трудовых коллективов и деятельность наших волонтеров заслужили столь высокой оценки. И эта медаль – подтверждение верности выбранного компанией вектора на поддержку медицинских учреждений, помощь врачам и медсестрам в период пандемии. В нашей компании создана концепция развития волонтерского движения. Пандемия наглядно показала актуальность этой работы и ту пользу, которую волонтеры способны принести обществу. Акция #МыВместе объединила миллионы отзывчивых, ответственных людей, которые все вместе сделали миллионы добрых дел. Мы, все вместе объединившись, в очередной раз доказали, что любая задача нам по плечу, — отметил Андрей Дубровин.