Профессор Сергей Чаннов: Если присоединение территорий к Саратову не произойдет сейчас, то обязательно случится в будущем

Профессор, завкафедрой ПИУ имени П. А. Столыпина РАНХиГС Сергей Чаннов прокомментировал возможное присоединение территорий Саратовского района к городу Саратову.

- Укрупнение городов путем присоединения прилегающих территорий – это естественный процесс, который затрагивает в той или иной степени практически все административные центры субъектов Российской Федерации. Обусловлено это так называемым агломерационным эффектом – концентрация экономической, социальной и иной инфраструктуры на относительно небольшой территории повышает ее инвестиционную привлекательность, уменьшает барьеры для бизнеса и, в то же время, снижает издержки при осуществлении публичного управления.

С этих позиций предполагаемое присоединение к Саратову некоторых территорий Саратовского района – процесс не только объективный, но и в определенной степени неизбежный – если это не произойдет сейчас, то обязательно случится в будущем. В то же время, подобное объединение не должно носить исключительно «волевой» характер; необходимо просчитывать все существующие предпосылки, выгоды и издержки, причем делать это индивидуально в каждом конкретном случае.

Положительным в этом смысле является то, что вопросы о присоединении к Саратову отдельных населенных пунктов выносятся на публичные слушания, что позволит реально учесть мнение их жителей. Как представляется, в пользу принятия решения о присоединении может сыграть тот факт, что входящие в состав Саратова поселения останутся в статусе сельских населенных пунктов, что позволит сохранить существующие льготы для их жителей по оплате коммунальных услуг, налоговым платежам; доплаты некоторым категориям бюджетников, работающим в сельской местности и т.п.

Действующее федеральное законодательство о местном самоуправлении это вполне позволяет – согласно закону в состав территории городского округа могут входить территории сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, при условии, что в них проживает не более трети всего населения городского округа – что при предполагаемом объединении вполне выполняется.

В то же время важным видится предоставление жителям присоединяемых поселений гарантий того, что указанный статус – сельских населенных пунктов – сохранится в составе городского округа не на год-два, а на долговременной основе, и гарантия этого – перечисление этих населенных пунктов в законе области. В дальнейшем изменить его без проведения процедур учета мнения населения невозможно, — прокомментировал Сергей Чаннов.