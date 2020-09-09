Двое жителей Энгельса воровали вещи у постояльцев турбаз

В Энгельсском районе полиция задержала двоих местных жителей по подозрению в краже.

- Есть основания полагать, что ранее судимые 20 и 22-летний парни обкрадывали постояльцев турбаз и баз отдыха. Они воровали сумки, деньги, документы и другие вещи, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Пока что правоохранители установили возможную причастность молодых людей к четырем преступлениям. Одному выписали подписку о невыезде, другого — задержали.

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