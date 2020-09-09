На детской площадке в Саратове пасутся коровы

По детской площадке в Саратове гуляют коровы. Фото очевидца из группы в соцсетях

Жители Саратова удивились коровам на детской площадке.

Сельхозживотные пасутся на траве, выросшей на детской площадке в районе конечной остановки трамвая №6.

Соответствующие фото опубликовали в соцсети жители поселка Поливановка.

- Чьи коровы на детской площадке? – задают горожане вопросы в местном чате. Пока ответа не получено.

Животные облюбовали площадку на конечной трамвая. Фото очевидца из группы в соцсетях

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