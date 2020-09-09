Молодой рабочий погиб при утеплении потолка дома в Балтае Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области следователи возбудили дело из-за гибели рабочего в селе Балтай. В случившемся рассматривается нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- Следствие считает, что фирма на основании договора проводила капитальный ремонт многоквартирного двухэтажного дома. ООО привлекло к работе 24-летнего парня, который должен был выполнить монтажные работы по утеплению потолочного перекрытия, — сообщили «КП-Саратов» в областном СУ СКР.

Не имевший квалификации и средств защиты рабочий около 20:30 26 июня сорвался с крыши и упал на бетонный козырек крыльца, а затем на асфальт.

Скорая помощь госпитализировала пострадавшего, но через час он скончался в больнице из-за закрытой тупой черепно-мозговой травмы с переломами костей свода и основания черепа.

Расследование продолжается.

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