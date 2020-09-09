Из 133 пойманных в Саратове собак из приюта забрали в добрые руки только семь

Фото из группы МБУ «Дорстрой» в соцсети «ВКонтакте»

В Саратове продолжается отлов безнадзорных собак, который начался 15 июля 2020 года.

Как сообщил «КП-Саратов» начальник общего отдела МБУ «Дорстрой» Артем Прохоров, животных ловят каждый день и помещают в приют в поселке Гуселка-2. Вместе с работниками организации зачастую в этом участвую зоозащитники.

В среднем за день в приют попадают до шести собак. Там их вакцинируют, стерилизуют или кастрируют и держат, пока не пройдет постоперационный и карантинный период. После животных выпускают в естественную среду обитания, то есть туда, откуда их забрали, или отдают людям.

- На данный момент, отработано более 70 заявок и отловлено 133 собаки, из них 41 выпустили в естественную среду обитания после медицинских процедур. В добрые руки отдали семь собак, — отметил Прохоров.

В МБУ «Дорстрой» можно отправить заявку, в ней нужно указать количество особей в стае, есть ли рядом школы, больницы, детские сады и так далее, степень агрессивности собак.

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