Назван еще один микрорайон Саратова, куда будут переселять жителей аварийных домов

В Саратове меняется концепция застройки микрорайона «Городские просторы».
Как сообщили на своей странице в Instagram глава Саратова Михаил Исаев, такое решение было принято с учетом опыта и прошлых ошибок комплексной застройки.
Михаил Исаев напомнил, что Саратов дополнительно получит 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья.
- Мы видим, что микрорайон «Городские просторы» может стать той территорией, куда потенциально переедут жители в рамках программы по переселению, — отметил Исаев.
По его словам, дорожная карта включает проектирование дорог, синхронизирование работ на коммуникациях, обустройство прогулочных зон вдоль реки Гуселка, строительство социальных объектов.
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