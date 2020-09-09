Назван еще один микрорайон Саратова, куда будут переселять жителей аварийных домов

В Саратове меняется концепция застройки микрорайона «Городские просторы».

Как сообщили на своей странице в Instagram глава Саратова Михаил Исаев, такое решение было принято с учетом опыта и прошлых ошибок комплексной застройки.

Михаил Исаев напомнил, что Саратов дополнительно получит 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья.

- Мы видим, что микрорайон «Городские просторы» может стать той территорией, куда потенциально переедут жители в рамках программы по переселению, — отметил Исаев.

По его словам, дорожная карта включает проектирование дорог, синхронизирование работ на коммуникациях, обустройство прогулочных зон вдоль реки Гуселка, строительство социальных объектов.

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