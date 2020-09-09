В Саратове таможенники изъяли контрафакт на 9 млн рублей

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В 2020 году сотрудники Саратовской таможни изъяли из незаконного оборота свыше 18 тыс. единиц контрафакта.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской таможни, речь идет о китайских щетках стеклоочистителя, пильных дисках для станка, инструментов.

На них были наклеены поддельные изображения брендов «Атака», «Дело Техники», Сhampion.

Сумма причиненного ущерба правообладателям превысила отметку в 9 млн рублей.

Возбуждены три дела об административных правонарушениях.

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