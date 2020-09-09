В Саратове таможенники изъяли контрафакт на 9 млн рублей

.
В 2020 году сотрудники Саратовской таможни изъяли из незаконного оборота свыше 18 тыс. единиц контрафакта.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской таможни, речь идет о китайских щетках стеклоочистителя, пильных дисках для станка, инструментов.
На них были наклеены поддельные изображения брендов «Атака», «Дело Техники», Сhampion.
Сумма причиненного ущерба правообладателям превысила отметку в 9 млн рублей.
Возбуждены три дела об административных правонарушениях.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.