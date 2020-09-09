Жители Саратова опасаются, что троллейбус №5 не вернут на Трофимовский мост

Фото из группы Трофимовского моста

Жители Саратова опасаются, что троллейбус №5 могут не вернуть на прежний маршрут.

Об этом свидетельствуют комментарии на официальной странице по реконструкции Трофимовского моста в соцсети Instagram.

- На сегодняшний день закончены гидроизоляционные работы, продолжаются работы на улице 2-я Прокатная и дороге дублере по улице Шехурдина по замене коммуникаций. Начаты работы по рекультивации почвы по улице Шехурдина, — сообщили авторы публикации.

В комментариях появились вопросы о восстановлении троллейбусного движения.

- А где троллейбусные линии? Или втихаря их решили демонтировать навсегда? — задаются вопросом горожане

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