На УК в Энгельсе завели дело из-за подделки документов

В отношении ООО «Управляющая Организация АЛЕКС» из Энгельса возбудили дело за подделку документов.

- Была организована проверка, в рамках которой выяснилось, что 13 мая 2020 года по протоколу общего собрания собственников квартир дома №7/9 по улице Шурова гора была выбрана эта УК. Однако на самом деле жильцы ни в каком собрании не участвовали и ничего не подписывали, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Материалы проверки направлены в полицию, которая возбудила дело.

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