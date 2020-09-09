В Саратове мужчина забил отца до смерти из-за запертой двери

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова в суд направлено уголовное дело о причинении смерти 51-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — его 33-летний сын.

По версии следствия, мужчины проживали в квартире дома на 1-м проезде Энергетиков. Днем 25 июня они распивали алкоголь вместе с соседом. Когда спиртное закончилось, сын с гостем пошли в магазин, предупредив оставшегося в доме мужчину, чтобы он не заснул и потом открыл им дверь. Однако тот проигнорировал их просьбу.

В итоге, не дозвонившись до спящего отца, сын пошел к соседу. Примерно в 21:30 он еще раз проверил свою квартиру, и на этот раз отец отпер дверь, пояснив, что действительно спал.

В порыве гнева 33-летний мужчина избил отца, а потом вновь пошел в магазин за алкоголем. Вернувшись, он нашел родителя мертвым. Причина смерти — тупая травма груди, живота, переломы ребер, повреждения внутренних органов, кровопотеря.

Свою вину мужчина признал и раскаялся.

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