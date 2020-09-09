Михаил Исаев пообещал саратовцам общественные туалеты

В Саратове появятся общественные туалеты Фото: Екатерина Семенова

Глава Саратова Михаил Исаев пообещал жителям общественные туалеты.

Об этом он заявил в рамках рубрики «Пять вопросов мэру» и опубликовал на своей странице в Instagram.

- Все новые общественные территории, которые будут реконструироваться, ставим задачу оборудовать такими помещениями, чтобы горожане могли ими воспользоваться в круглогодичном режиме. Эту задачу ставим профильным комитетам и руководству районов, — сказал Исаев.

Напомним, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее призвал главу Саратова озаботиться проблемой нехватки общественных туалетов в Саратове.

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