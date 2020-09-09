В Саратове пришли уже 12 троллейбусов из Москвы

В Саратов 9 сентября прибыли еще три троллейбуса из Москвы.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это очередная партия, а всего на сегодняшний день поступили уже 12 машин из 80.

Они поступают в Ленинское депо, где проходят техосмотр и техническое оснащение, например, там вносят изменения в данные информационное табло, меняют номера. Кроме того, проводится обеззараживание техники.

Московские троллейбусы почти новые. Они низкопольные, оснащены кондиционерами, камерами наблюдения, светодиодным освещением и могут двигаться без использования контактной сети.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.