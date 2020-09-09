Эксперты заметили снижение политической устойчивости Саратовской области

Саратовская область в августе осталась в категории регионов с низкой политической устойчивостью. Таковы исследования экспертов фонда «Петербургская политика».

Регион за месяц потерял 0,1 балла и вышел на показатель 5,9 вместо прежних 6.

На снижение степени устойчивости повлияли заявление вице-губернатора Александра Стрелюхина о «режиме жесточайшей экономии» до конца года и «не менее напряженной» ситуации в следующем, введение режима ЧС из-за горящих лесов в Красноармейском районе, внесение НИИ института Минобороны в Шиханах в санкционный список США, постановление губернатора Валерия Радаева о введении карантина по бешенству в Татищевском, Ртищевском и Вольском районах.

Впрочем, эксперты нашли и положительные события, которые не позволили Саратовской области упасть в рейтингах и остаться хотя бы на прежних позициях. Это выделение Саратову из федерального бюджета 330 млн рублей в качестве первого транша на реализацию проекта строительства скоростной трамвайной линии в городе, закупка областным минприроды шести беспилотников для патрулирования, выделение из федерального бюджета 129 млн рублей на завершение строительства пляжа в Саратове при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина, выделение правительством РФ Саратовской области 203 млн рублей на борьбу с банкротством электротранспорта, 40-е место Саратовского государственного университета имени Чернышевского в Национальном рейтинге университетов «Интерфакса».

К числу событий, способных повлиять на устойчивость региона, эксперты также отнесли продление в Саратовской области ограничений из-за коронавируса до 7 сентября, запрос мэра Саратова Михаила Исаева к областной думе и правительству региона о дополнительном финансировании.