На прием к приставам через интернет записались более двух тысяч жителей Саратовской области

Управление федеральной службы судебных приставов по Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 9 сентября, на мероприятии в Управлении федеральной службы судебных приставов по Саратовской области рассказали о возобновлении личного приема граждан и работе в период распространения коронавируса.

- Пандемия не обошла нас стороной. С 30 марта мы запретили личный прием граждан, чтобы обезопасить и граждан, и работников службы. В то же время был создан единый центр приема устных обращений. Это многоканальный телефон на всю область. Туда звонили граждане. Потом из этого колл-центра обращения направлялись в районные отделы. Этот способ будет работать и в дальнейшем, — отметил Старцев.

Врио руководителя управления Александр Старцев Фото: Ольга Симонова

Также он рассказал, что центр уже принял 36 760 звонков.

Личный прием граждан возобновился с 23 июня, но работает только по предварительной записи через портал Госуслуги. Благодаря этому дежурные приставы приняли в период с 23 июня по 4 сентября 2 222 человека.

Дежурные приставы работают ежедневно. Чтобы не создавать очереди и соблюдать социальную дистанцию, каждый человек записывается на время. Интервал между приемами людей 20 минут.

- Интернет-сервисы удобны тем, что по ним всегда можно получить ответ. До гражданина дойдет ответ своевременно, в срок, — ответил врио руководителя.

При этом граждан пожилого возраста могут принять и без записи, так как понимают, что не все пенсионеры могут записаться через интернет.

Также во время пандемии в районных подразделениях разместили боксы, где граждане могут оставить письменные обращения приставам, а на двери были развешаны бумажки с номерами телефонов.

- Прием возобновился, но интернет-сервисы и колл-центр будут совершенствоваться и дальше, — отметил Старцев.

По его словам, граждане позитивно отнеслись к нововведениям.

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