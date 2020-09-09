С одноклассниками погибшей саратовской школьницы будут работать психологи

Татьяна Загородняя, детский омбудсмен в Саратовской области, рассказала о случае с погибшей 13-летней девочкой в Заводском районе.

Напомним, ранее «КП-Саратов» сообщала, что школьница совершила непоправимый поступок у себя дома.

По словам Татьяны Загородней, семья не являлась неблагополучной, несмотря на то, что родители в разводе. Отец продолжал поддерживать с ними отношения. При этом в семье есть еще один ребенок — дочь родственников, которую они удочерили.

Вчера в школе, где училась погибшая девочка, прошли встречи с ее одноклассниками и педагогами, на которой была рассмотрена ситуация. Сегодня запланированы встречи с психологами.

- Обращаю внимание, что у нас в регионе действует телефон доверия для детей, попавших в сложную ситуацию. Это бесплатная анонимная линия 8-800-2000-122. Там отвечают очень хорошие сильные психологи, которые помогут справиться с непростой жизненной проблемой, — подчеркнула Татьяна Загородняя.

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