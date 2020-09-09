Распространителю детского порно из Саратова запретили работать с детьми

В Саратове вынесен приговор распространителю детской порнографии.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным признан 38-летний мужчина.

Было установлено, что он скачал себе видео с порнографией, где участвовали не достигшие 14-летия дети. Затем предоставил доступ неопределенного круга лиц через интернет.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела «К» ГУ МВД по Саратовской области.

Суд отправил гражданина в колонию общего режима на три года. Также ему на девять лет запретили занимать должности, связанные с работой с детьми. Приговор не вступил в законную силу.

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