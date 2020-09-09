Татьяна Загородняя высказалась против порносайтов

Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя будет помогать мальчику, ставшему жертвой насилия со стороны родителей.

Об этом она заявила корреспонденту «КП-Саратов».

- Окажу ему всю необходимую поддержку. Вообще, любой ребенок, которой попал в затруднительное положение, не останется без помощи. Аппарат Уполномоченного берет все случаи на контроль и участвует в дальнейшей судьбе. Иногда, если механизмы органов власти дают сбой, мы вмешиваемся и решаем проблему в ручном режиме, – отметила она.

При этом сейчас пострадавшему ребенку необходима помощь квалифицированных психологов кризисного центра «Семья», сказала Татьяна Загородняя.

В то же время она отметила, что наблюдается тенденция к росту случаев сексуального насилия над детьми.

- С чем это связано? Я общалась на эту тему с главным психиатром Саратовской области Александром Паращенко. Считаю, что сейчас у людей избыток информации, они могут прочитать и посмотреть все, что угодно. Например, порнографию или даже детское порно. Считаю, что такого быть не должно. Все эти сайты в интернете – отдельная тема. Никто не контролирует, кто на них заходит. Если их не уничтожить, то хотя бы нужен жесткий контроль, – считает Татьяна Загородняя.

Она подчеркнула, что в Саратовской области действует анонимный и бесплатный телефон доверия для детей. Любой, обратившийся по номеру 8-800-2000-122, получит помощь очень хороших психологов.

Напомним, вчера стало известно о надругательстве над ребенком в саратовской семье. Мать и отчим три года сексуально растлевали малолетнего сына. Сейчас им вынесен приговор.

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