В Саратовской области клещи покусали 746 человек

На 8 сентября в Саратовской области 746 человек пострадали от укусов клещей, среди них 244 детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора региона, за 2020 год 1051 насекомого этого вида исследовали на инфекции. У двух выявлен гранулоцитарный анаплазмоз человека, у 11 иксодовый клещевой боррелиоз.

Проведены акарицидные обработки на общей площади 475, 92 гектаров.

Гражданам напоминают, что во время прогулок по лесу нужно носить закрытую одежду, которая плотно прилегает к телу. Во время стоянок и установки палаток стоит выбирать места, где ничего не растет и применять репелленты.

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