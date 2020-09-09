В Саратовской области приставы взыскали 2 миллиарда рублей с должников

Александр Старцев
Фото: Ольга Симонова
С начала 2020 года судебные приставы Саратовской области взыскали с должников около 2 млрд рублей.
Об этом было заявлено на пресс-конференции в УФССП региона.
Врио начальника ведомства Александр Старцев отметил, что до конца года приставы не будут описывать имущество должника, кроме транспорта и недвижимости.
- Однако если недвижимость единственное место жительства, то ограничения распространяются и на нее. Соответствующий закон вышел с 20 июля. Также с этой даты граждане — получатели пенсии могут обратиться за рассрочкой по выплатам. Закон действует на получателей пенсий по старости, по потери кормильца и так далее, — отметил Старцев.
По его словам, такие обращения уже были, но единичные.
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