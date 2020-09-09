Названы самые высокооплачиваемые работы Саратова

Аналитики одной из торговых интернет-площадок выяснили, на каких работах в Саратове готовы платить больше всего.

Технолог-замерщик с высшим образованием и опытом работы в строительстве может получать до 120 тыс. рублей. До 350 тыс. рублей — руководитель группы по разработке Blockchain. Для получения этих денег нужен опыт не менее пяти лет в разработке приложений, знать английский язык, уметь успешно управлять командой разработчиков. Предлагают медицинскую страховку и скидки на посещение спортзалов.

До 150 тысяч рублей могут платить главному конструктору-техгологу. От соискателя требуется релевантный опыт работы, высшее техническое образование, иногородним кандидатам компенсируют жилье.

Мастера отделочных работ с опытом работы от двух лет могут получать от 100 тыс. рублей.

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