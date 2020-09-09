Житель Саратова нанял для ремонта рецидивиста и поплатился жизнью

Мужчина зарезал нанявшего его человека Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве, разбое, умышленном повреждении чужого имущества и угоне. При этом ранее гражданин уже был судим за особо тяжкое преступление.

Следствие считает, что в октябре 2019 года его нанял для ремонта в частном доме 44-летний житель улицы Абрикосовая. Однако работник решил угнать машину хозяина и крупную сумму денег от продажи недвижимости.

Дело направлено в суд Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 10 ноября он приехал в дом, где работал, когда владельца там не было, разбил топором стекло машины «Нива». Однако завести автомобиль, соединяя провода зажигания, не смог.

Тогда злоумышленник разбил тем же топором окно в доме и принялся искать деньги.

Около часа ночь вернулся хозяин. Грабитель напал на него с ножом, нанеся не менее пяти ударов в живот, грудь и шею, а также избив кулаками по голове.

Когда раненый скончался, злоумышленник забрал его телефон, а из дома унес набор инструментов на сумму 11,8 тыс. рублей. Денег он так и не нашел.

Злоумышленник нанес жертве не менее пяти ударов ножом Фото: СУ СКР по Саратовской области

Во время расследования было установлено, что 11 октября мужчина угнал «Газель» своего знакомого, припаркованную на улице Абрикосовая. На машине он совершил ДТП на 3-м Овсяном проезде и скрылся.

Дело направлено в суд.

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