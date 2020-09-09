В массовом ДТП на проспекте 50 лет Октября пострадали два человека

Фото ГИБДД Саратова

Вчера, 8 сентября, в 21:05 напротив дома №3 на проспекте 50 лет Октября случилось массовое ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Сначала 25-летний водитель Hyundai Accent столкнулся с Lada Largus с 24-летним мужчиной за рулем. От удара последняя машина въехала в Nissan Qashqai под управлением 32-летнего шофера, та — в Lada Granta, которой управлял 33-летний гражданин. Череда столкновений закончилась на этой машине, влетевшей в Chery с 29-летним водителем за рулем.

В результате ДТП водитель «Ларгуса» и 28-летняя пассажирка из салона его авто госпитализированы.

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