В Балакове заблокирован доступ в ТЦ «Оранж»

Фото пользователя Надежда Крупская

В Балакове закрыт доступ в ТЦ «Оранж».

Как сообщают в соцсетях очевидцы, в здание торгового центра не пройти, дверь перекрыта специальной лентой.

Дорога также перегорожена автомобилем ДПС.

Пока нет данных о возможной эвакуации. Сообщается, что в ТЦ нет электроэнергии.

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