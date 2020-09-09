В Балакове заблокирован доступ в ТЦ «Оранж»

Фото пользователя Надежда Крупская
В Балакове закрыт доступ в ТЦ «Оранж».
Как сообщают в соцсетях очевидцы, в здание торгового центра не пройти, дверь перекрыта специальной лентой.
Дорога также перегорожена автомобилем ДПС.
Пока нет данных о возможной эвакуации. Сообщается, что в ТЦ нет электроэнергии.
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