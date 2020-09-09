Панков озвучил схемы увода земли в Саратове

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Тему мошеннического увода земли в Саратове при содействии чиновников поднял в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков.

Он отметил, что под прицелом оказываются даже архитектурные памятники.

- По дороге на работу почти каждый день вижу дом Яхимовича на улице Советская. Работы по его реставрации так и не ведутся, и это очень беспокоит. Он стоит законсервированным и ветшает. Были пожары, уже не один. А впритык возвели многоэтажку, и тем самым могли нанести вред его состоянию. Не удивительно, что жители задают вопросы: действительно ли здание восстановят или ждут, когда само упадет? А землю продадут? И правду ли говорят, что готовился проект строительства элитного жилья на месте снесенного дома? — написал Панков.

Он подчеркнул, что вопрос и о восстановлении дома Яхимовича, и о создании сквера имени Петра I у Речного вокзала лично поднимал не раз, но ответы чиновников не обнадеживали.

- А иногда думаешь: может это такой механизм вывода земельных участков в частную собственность? Памятник истории и культуры со временем приходит в ветхое состояние (а может быть, этот процесс ускоряют отсутствием должного ухода). После этого дом сносят, землю продают. А первичные документы, которые могут раскрыть историю продажи, изымают из архивов, — озвучил свою позицию депутат.

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Он напомнил о ситуации с уводом земли в Солнечном-2 и Заводском районе.

- В прессе читал про ИКСО, которой в свое время руководил Денис Филиппов. И о профильном министерстве, к которому имел отношение он и бывший министр Тепин. Об их роли выводов делать не буду, говорю то, о чем писали СМИ. Но беспокоит судьба исторических зданий. Например, не забыли саратовцы, как быстренько начали сносить дом №35 на улице Комсомольской, пока по инстанциям ходили бумаги о возвращении ему статуса объекта культурного наследия. Градозащитники считают — документы могли заволокитить нарочно. В итоге памятник утрачен, а кто-то получил свободную землю в центре города, — сообщил Панков.

Он также отметил, что сейчас в неприглядном состоянии находится старинное здание школы №2, где учились пять будущих Героев Советского Союза. Депутат не исключил того, что и здесь кто-то пытается сделать так, чтобы здание не ремонтировать, а снести.

- Вот и получается: ни Филиппова, ни Тепина уже нет на должностях, а схема, видимо, продолжает работать? И увод земли, получается, не исключен. Вот важный вопрос для правоохранителей: как эту возможность раз и навсегда пресечь? — резюмировал депутат Госдумы.

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