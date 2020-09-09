Коронавирусом в Саратовской области заразились 102 человека

Есть новые случаи заражения коронавирусом в Саратовской области

В Саратовской области на утро 9 сентября лабораторно подтверждено 102 диагноза коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, больше всего зараженных — в Саратове, 53 человека. Еще 11 — в Балаковском районе, девять — в Энгельсском.

Среди зараженных трое несовершеннолетних и 28 человек старше 60 лет.

Всего в регионе с начала пандемии заразились коронавирусом 13 268 человек. Выздоровели — 8 532 (за сутки 81).

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