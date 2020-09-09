В Саратовской области горели дача и баня

Сегодня, 9 сентября, в 00:26 четыре пожарных и одна единица техники тушили частную баню на улице Кутузова в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, по предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Кроме того, 8 сентября, в 19:13 шестеро пожарных и две единицы техники тушили дачу в СНТ «Волна» в селе Сабуровка.

Возгорания на площади 21 и 48 кв. м ликвидировали.

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