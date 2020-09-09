Саратовцы активно интересуются крысами и ящерицами

Саратовцы интересуются крысами
Фото: Екатерина Семенова
Жители Саратовской области все активнее заводят домашних питомцев.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Авито, спрос значительно вырос в 2020 году, во время пандемии.
Наиболее популярны у жителей Саратова шиншиллы, черепахи и крысы. Например, спрос на грызунов вырос на 60%. Кроме того, на 342% выросло желание саратовцев купить хорька и на 296% — амфибию.
Есть спрос и на экзотических животных. У Саратовцев популярны эублефары и ящерицы.
В целом по России наиболее популярны попугаи, а из экзотических — змеи.
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