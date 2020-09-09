Прокуратура выясняет причины массовой гибели рыбы в реке Аткара

Прокуратура Саратовской области ищет виновника массового мора рыбы в реке Аткара Аткарского района.

- Организована проверка. К ней привлечены специалисты межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве.

В рамках проверки будет установлен источник загрязнения и причиненный ущерб, причина гибели рыб. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.