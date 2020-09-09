В Саратове перекрывают улицу Рахова

Ремонтно-восстановительные работы на трубопроводе по улице Рахова перекроют движение автомобилей. Для проезда будет закрыт участок от Московской до Челюскинцев в сторону улицы Кутякова.

В компании «Т Плюс» сообщили «КП-Саратов», что перекрытие продлится с 10:00 утра 9 сентября до 21:00 10 сентября.

Дорога будет перекрыта из-за ремонтных работ Фото: Екатерина Семенова

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