В Саратове перекрывают улицу Рахова

Ремонтно-восстановительные работы на трубопроводе по улице Рахова перекроют движение автомобилей. Для проезда будет закрыт участок от Московской до Челюскинцев в сторону улицы Кутякова.
В компании «Т Плюс» сообщили «КП-Саратов», что перекрытие продлится с 10:00 утра 9 сентября до 21:00 10 сентября.
Дорога будет перекрыта из-за ремонтных работ
Фото: Екатерина Семенова
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