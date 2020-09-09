В Саратове разыскивают зеленоглазую худую блондинку

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В Саратове ищут 26-летнюю Анну Сальникову.

- Девушка пропала 5 сентября в Ленинском районе, — сообщили в группе волонтеров «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, светлые крашеные волосы до плеч, зеленые глаза.

На момент пропажи Анна была одета в голубую кофту, темно-синие джинсы и черные босоножки.

Если вы видели эту девушку, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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