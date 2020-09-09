Вячеслав Володин рекомендовал Михаилу Исаеву заняться проблемой общественных туалетов

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин задал главе Саратова Михаилу Исаеву вопрос: хватает ли в городе общественных туалетов.

- Важно, чтобы в городе во всех местах скопления людей были общественные туалеты, — заявил Володин.

Он отметил, что эта проблема не мелочь. Люди не должны беспокоиться о том, где, например, вымыть руки, когда отправляются в город по делам.

В группе сторонников Вячеслава Володина в соцсети Instagram горожан призывают писать в комментариях свое мнение о проблеме.

- Жаль, что этот вопрос решает третий человек в стране, а не местная власть, но вопрос действительно важный, если уж боремся за туристов, то и условия нужно создавать, — такой отклик поступил от одного их пользователей.

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