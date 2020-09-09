Мужчина с пробитой головой три дня умирал в Петровске

В Петровске Саратовской области погиб 33-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.
Мужчину госпитализировали с травмой головы 5 сентября. Его экстренно прооперировали, но 8 сентября он скончался.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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