Мужчина с пробитой головой три дня умирал в Петровске

В Петровске Саратовской области погиб 33-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.

Мужчину госпитализировали с травмой головы 5 сентября. Его экстренно прооперировали, но 8 сентября он скончался.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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