Столкнувшиеся иномарки перегородили движение трамваев в час пик в Саратове

Авария случилась на рельсах. Фото очевидца
Почти три часа общественный транспорт в центре Саратова стоял из-за аварии на трамвайных рельсах.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, на пересечении улиц Рахова и Советская столкнулись две иномарки — Renault Duster и Chevrolet Cruze.
Фото очевидца
Авария произошла около половины седьмого утра. Машины перегородили движение трамваев, поэтому маршруты №№3, 9, 10, 11 стояли почти до девяти в час пик.
Фото очевидца
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