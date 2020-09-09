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На ночной трассе под Саратовом водитель «шестерки» погиб в ДТП с грузовиком

Машина выехала на встречную полосу
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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На трассе легковушка столкнулась с грузовиком

На трассе легковушка столкнулась с грузовиком

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Ночью в Татищевском района Саратовской области случилось ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, авария произошла на 594-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов.

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства аварии

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства аварии

Фото: ГИБДД по Саратовской области

По предварительной версии, в 01:20 автомобиль ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом.

47-летний водитель легковушки скончался на месте.

Водитель ВАЗа погиб на месте

Водитель ВАЗа погиб на месте

Фото: ГИБДД по Саратовской области

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ДТП