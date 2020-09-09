В Лысогорском районе будут судить напавшего на полицейских дебошира

В Лысогорском районе Саратовской области будут судить 40-летнего местного жителя.

В СУ СКР региона сообщили «КП-Саратов», что его обвиняют в оскорблении сотрудника полиции и применении насилия.

Преступление было совершено вечером 31 июля. По версии следствия, у себя дома пьяный мужчина начал угрожать сожительнице. Та вызвала полицию, и агрессор переключил внимание на прибывших сотрудников правоохранительных органов. Он грубо обматерил и ударил ногой в живот и бедро одного из них.

Впоследствии мужчина признал вину и раскаялся. Дело направлено в суд.

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