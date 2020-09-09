Бывшую сотрудницу саратовского Роспотребнадзора отдали под суд за мошенничество

В Саратовской области будут судить бывшую сотрудницу Роспотребнадзора.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

Следствие считает, что в прошлом году, 15 октября, она проводила внеплановую проверку сельского магазина в Воскресенском районе. Выявив ряд административных нарушений правил торговли, женщина пригрозила штрафом в 20 тыс. рублей за каждое. При этом в действительности предпринимателю были бы выписаны лишь предупреждения.

Проверяющая потребовала за сокрытие информации о нарушениях 10 тыс. рублей, а также платок и шапку из ассортимента магазина (их стоимость составила 1 170 рублей).

Сотрудник торговли согласился, и факт передачи товара и денег был зафиксирован камерой наблюдения магазина. После этого поступило заявление в полицию.

Уголовное дело возбуждено после проверки, проведенной отделом по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД.

Свою вину женщина не признала. Дело направлено в суд.

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