Трамвайные остановки уберут из Мирного переулка

Из Мирного переулка уберут остановки трамваев Фото: Екатерина Семенова

В Саратове 9 сентября перенесут трамвайные остановки в Мирном переулке.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это необходимо на время ремонтных работ на площади Кирова.

Трамваи маршрутов №3, 9, 10 и 11 будут временно высаживать пассажиров в разных местах. «Девятки» и «десятки» — сразу после поворота из Мирного переулка на улицу Вавилова. А «тройки» и «одиннадцатые» — на улице Вавилова перед пересечением с Рахова.

МУПП «Саратовгорэлектротранс» приносит пассажирам извинения за временные трудности.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.