Трамвайные остановки уберут из Мирного переулка

Из Мирного переулка уберут остановки трамваев
Фото: Екатерина Семенова
В Саратове 9 сентября перенесут трамвайные остановки в Мирном переулке.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это необходимо на время ремонтных работ на площади Кирова.
Трамваи маршрутов №3, 9, 10 и 11 будут временно высаживать пассажиров в разных местах. «Девятки» и «десятки» — сразу после поворота из Мирного переулка на улицу Вавилова. А «тройки» и «одиннадцатые» — на улице Вавилова перед пересечением с Рахова.
МУПП «Саратовгорэлектротранс» приносит пассажирам извинения за временные трудности.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.